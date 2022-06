El Salvador: la solidarietà dei vescovi alla Chiesa del Nicaragua

In una nota diffusa ieri i vescovi dell’El Salvador “alzano la voce”, per esprimere “la propria solidarietà con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i laici del Nicaragua”. Si legge nel testo del messaggio della Conferenza episcopale (Cedes): “Ci preoccupa soprattutto l’incolumità di mons. Rolando José Álvarez, vescovo di Matagalpa e amministratore apostolico di Estelí, e di padre Harvey Padilla, parroco della chiesa di San Juan Bautista, nella città di Masaya. Ci rammarichiamo per la situazione sociale e politica che sta attraversando la Repubblica sorella del Nicaragua e condividiamo il dolore di questo popolo nobile, laborioso e così sofferente, che aspira con veemenza a vivere in un clima di rispetto pieno dei propri diritti fondamentali per ottenere una vita dignitosa, in conformità con il regno della vita che Cristo è venuto a portare e che è incompatibile con qualsiasi tipo di situazione disumana”.

Proseguono i vescovi: “la Chiesa dell’El Salvador unisce la sua preghiera con la Chiesa in Nicaragua, chiedendo a Dio pace, comprensione, tolleranza e dialogo. Invochiamo lo Spirito Santo nella solennità di Pentecoste affinché l’unità e l’armonia siano presto una realtà in quell’amato Paese”.