Diocesi: Milano, l’attrice Bonaiuto volontaria alla mensa per i poveri dell’Opera San Francesco

Prosegue il progetto “Volontario all’Opera per un giorno” promosso dall’Opera San Francesco che, dopo Beppe Severgnini, coinvolge l’attrice Anna Bonaiuto, come volontaria per un giorno nella mensa di corso Concordia nel centro di Milano. “Sono emozionata dopo quest’esperienza e aver visto il vostro lavoro. Quello che mi ha fatto piacere è stato capire cosa succede in questa realtà. È un’organizzazione matematica quella che c’è qui e credo sia molto importante far emergere le condizioni di alcune persone: di chi ha bisogno di chiedere aiuto per mangiare, lavarsi e vestirsi, per curarsi”. Queste le parole dell’attrice riportate nel comunicato di Osf dove si specifica come il vicepresidente e responsabile dei volontari, fra Giuseppe Fornoni, abbia accompagnato tutte le fasi della giornata, spiegando nel dettaglio il servizio docce, il guardaroba, l’accoglienza, l’area sociale, il poliambulatorio, il centro raccolta e tutto il lavoro di Opera San Francesco, che nella sola mensa per i poveri di corso Concordia, offre fino a 2000 pasti al giorno. “Sono sempre contento di aprire le porte dei nostri servizi ai cittadini: è il modo migliore per far capire concretamente cosa facciamo e come lo facciamo. Tutto ciò che OSF garantisce alle persone in povertà è realizzabile grazie ai donatori e ai volontari a cui va il nostro più accorato grazie”. Le parole di fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco, che ha sottolineato come il progetto “Volontario all’Opera per un giorno”, sia un’iniziativa che aiuta a promuovere l’operato di bene realizzato grazie agli oltre 1000 volontari di Osf, 200 dei quali medici, che in un anno hanno distribuito 623.423 pasti, accolto 22.192 alle docce, effettuato 4.384 cambi d’abito e 29.897 visite mediche.