Vocazioni: Padova, stasera veglia diocesana con il vescovo Cipolla

Ieri, domenica 8 maggio, la Chiesa ha celebrato la 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sul tema “Fare la storia”. Nella serata di oggi, lunedì 9 maggio, nella basilica di Santa Giustina a Padova si terrà la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla. L’appuntamento è alle 20.10.

La veglia prevede un primo momento di sosta alle tombe dell’apostolo Mattia, della martire Giustina e di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, nota come la prima donna laureata al mondo. “A seguire – si legge in un comunicato –, dopo aver colto la memoria di testimoni del passato, la parola passerà a Emilio Casalini, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e televisivo, originario di Padova, uomo particolarmente attento a quanto capita nel mondo, capace di narrarlo e di sostenere l’impegno per il bene comune”. Dopo questo intervento testimonianza seguirà un tempo prolungato di preghiera, di ascolto della Parola di Dio e della riflessione del vescovo Cipolla.