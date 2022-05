Tecnologia: Università Cattolica, i robot intervistano gli umani

“I robot sono già tra noi e la pandemia ha accelerato la diffusione della tecnologia nelle nostre vite. Come cambierà il nostro modo di studiare o lavorare e come ci rapporteremo con loro?”. Sono gli stessi robot a chiederlo e i docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore rispondono. Una vera video-intervista al contrario, in cui è il robot a fare domande all’uomo, sarà uno degli spunti per la presentazione di “Humane Robotics: A multidisciplinary approach towards the development of humane-centered technologies”, in programma martedì 10 maggio, alle 11, nell’aula Pio XI del campus milanese della Cattolica in Largo Gemelli.

Il volume pubblicato da Vita e Pensiero e curato dai docenti dell’Ateneo Giuseppe Riva e Antonella Marchetti analizza l’impatto sociale della robotica raccogliendo contributi dei gruppi di ricerca della Cattolica, coordinati dal laboratorio Humane Technology Lab, e di altre realtà accademiche europee e internazionali.

Lo studio multidisciplinare offrirà lo spunto per una riflessione a più voci introdotta dal rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli. Parteciperanno alla discussione mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, il direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta, il direttore di Italian Tech e Green&Blue Riccardo Luna e Roberto Vavassori, Chief Officer Pubblic Affair e Relazioni Internazionali di Brembo.