Diocesi: Mazara del Vallo, domani s’inaugura una casa d’accoglienza per donne in difficoltà

Si terrà a Mazara del Vallo, domani, martedì 10 maggio, alle 11, l’inaugurazione della Casa fraterna “Santa Teresa di Calcutta e Beata Vincenza Maria Poloni” destinata all’accoglienza gratuita di donne in difficoltà e con figli minori. L’immobile, recentemente ristrutturato, che ospita il centro di ospitalità è di proprietà dell’Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo ed è ubicato nella via san Giovanni n. 18-20. Benedirà i nuovi locali il vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero. Gli arredi sono stati acquistati con i fondi diocesani per gli interventi caritativi dell’otto per mille alla Chiesa cattolica e con donazioni. La struttura potrà ospitare fino a 13 persone. Le donne accolte collaboreranno alla organizzazione della casa. La gestione operativa, che prevede vitto e alloggio, è coordinata da una equipe di volontari e di suore.