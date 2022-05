Spiritualità: Bolsena, il 4 e il 5 giugno un convegno sui miracoli eucaristici. Intervengono mons. Fisichella e mons. Pennisi

Si terrà a Bolsena, il 4 e il 5 giugno, un convegno sui miracoli eucaristici. L’evento è organizzato dal comune di Bolsena, dalla basilica di Santa Cristina retta dai Padri Sacramentini e da Francesco Antonetti, presidente emerito e ora consigliere della Confederazione delle Confraternite diocesi d’Italia e membro del Forum paneuropeo delle Confraternite.

Saranno presenti al convegno mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, mons. Michele Pennisi, amministratore apostolico della diocesi di Monreale, padre Eugenio Barbosa Martin, superiore generale della Congregazione del SS. Sacramento, padre Fiorenzo salvi, direttore responsabile Edizioni Centro eucaristico, Franco Serafini, studioso di eventi miracolosi, Rino Bisignano, presidente della Confederazione delle Confraternite diocesi d’Italia, il sindaco della città Paolo Dottarelli, oltre a numerosi relatori provenienti da città dove sono avvenuti importanti miracoli eucaristici: Alatri, Bolsena, Dronero, Lanciano, Mogoro, Torino, Trani, per l’Italia, e Avignone, Ettiswill, Lugano, Santarem e Segovia, per l’Europa.

“Si parlerà delle ricadute che il miracolo ha avuto nell’animo delle persone (credenti o meno) e nella società. Si racconterà di come il miracolo viene vissuto oggi in un’epoca convissuta con il Covid e macchiata da guerre fratricide, ma vedremo anche come la pietà popolare, nata intorno al miracolo, sia fonte e ispirazione per la nuova evangelizzazione”, si legge in una nota.

Insieme al convegno verrà riproposta in parte la mostra sui miracoli eucaristici ideata dal giovane beato Carlo Acutis utilizzando i pannelli illustrativi preparati dalla Editrice Shalom.