Sinodo: inizia con una settimana di incontri virtuali promossi dal Celam la fase continentale latinoamericana

Accogliendo il compito di organizzare la fase continentale del Sinodo sulla sinodalità e l’appello di Papa Francesco a ripensare i modi di essere Chiesa, la presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) avvia tale fase, invitando i coordinatori e i membri delle équipe di animazione del Sinodo 2021-2023 negli episcopati del Continente a partecipare agli incontri virtuali regionali in programma da oggi, 9 maggio, fino al 13 maggio.

“Stiamo percorrendo con grande entusiasmo il cammino a cui Papa Francesco ci ha chiamato, per partecipare al Sinodo 2021-2023, ‘Per una Chiesa sinodale. Comunione, partecipazione e missione’”, si legge nella lettera firmata dagli arcivescovi Miguel Cabrejos e Jorge Eduardo Lozano, rispettivamente presidente e segretario generale del Celam. Nella lettera si spiega che l’obiettivo degli incontri virtuali è “mettere in contatto le diverse équipe della regione”, per condividere e arricchirsi delle esperienze pensate per l’animazione del Sinodo sulla sinodalità nei diversi Paesi. Si auspica che questi incontri consentano di prendere in esame le difficoltà, esporre gli aspetti che devono essere rafforzati e individuare le esigenze comuni, in vista dell’accompagnamento che compete al Celam, come organismo di comunione.

“Ci sembra importante anche poter parlare delle aspettative in relazione alla fase continentale e ricevere i contributi che possono essere in tal senso”, prosegue la lettera. Un punto di riferimento sarà certamente, secondo i due arcivescovi, il percorso storico compiuto dalla Chiesa dell’America Latina e dei Caraibi, determinata ad appropriarsi dell’esperienza sinodale che ha avuto una delle sue massime espressioni nella realizzazione della recente Assemblea ecclesiale tenutasi nel novembre 2021, che attualmente sta avanzando nel suo processo di attuazione.