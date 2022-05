Festa dell’Europa: Natili Micheli (Cif), “necessario ripartire dal progetto dei Padri fondatori, anima comune prevalga su egoismi nazionali”

“Mai come in questo anniversario della Festa dell’Europa è necessario ripartire dal progetto europeo dei Padri fondatori che videro come necessaria la costruzione di una vera identità culturale condivisa, un’anima europea comune che prevalga sugli egoismi nazionali nel nome di solidarietà, libertà eguaglianza, giustizia: valori così faticosamente emersi dalla barbarie, dalle guerre, dai totalitarismi, dalle persecuzioni”. Lo afferma Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile (Cif), in occasione della Festa dell’Europa che si festeggia oggi, 9 maggio, nel 72° anniversario della “dichiarazione Schuman”.