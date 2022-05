Moldova: in Gagauzia nella notte votata all’unanimità risoluzione che consente l’uso del nastro di San Giorgio sul territorio autonomo il 9 maggio

Questa notte, l’Assemblea popolare della Gagauzia, regione autonoma della Moldova filo russa, ha votato all’unanimità una risoluzione che consente l’uso del nastro di San Giorgio sul territorio della Gagauzia il 9 maggio, giorno in cui a Mosca si celebra la Vittoria della Russia contro la Germania nazista del ’45. La decisione è stata presa in una riunione di emergenza nella notte dell’8 maggio in Assemblea dopo che la Corte d’Appello di Comrat (capitale della Gagauzia), aveva sospeso la legge adottata dall’Assemblea il 29 aprile scorso e firmata il 3 maggio dalla governatrice della Gagauzia, Irina Vlah. La legge consentiva l’uso dei simboli della Grande Vittoria dei russi contro la Germania del 9 maggio 1945 come i nastri di San Giorgio e le bandiere rosse della Vittoria. Il 5 maggio la Corte d’Appello ha sospeso il decreto dell’Assemblea popolare. Questa notte, i deputati hanno votato una risoluzione “Sui simboli della festa del 9 maggio in Gagauzia”. Secondo il documento, in Gagauzia è consentito “l’uso di nastri neri e arancioni durante la celebrazione del Giorno della Vittoria”. Il decreto entra in vigore con l’adozione e la pubblicazione sul sito web dell’Assemblea.