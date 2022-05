Neofascismo: Acli, “intollerabile che siano permesse manifestazioni come quella di Dongo e Giulino di Mezzegra”

“Non è ammissibile alcun tipo di revisionismo e di ambiguità: il fascismo ed il nazismo sono stati il male assoluto del XX secolo, ed ogni sincero democratico non può che condannare simili episodi, per quanto poco frequentati siano”. Lo hanno affermato le Acli in una nota nella quale hanno rilevato “con disappunto come una volta di più fra Dongo e Giulino di Mezzegra sia andato in scena il solito spettacolo di revanscismo fascista senza che le autorità lo abbiano impedito”. “Ricordiamo che, se manifestazioni del genere avvenissero in Germania i partecipanti verrebbero tutti arrestati e condannati a pene significative”, hanno aggiunto le Acli.