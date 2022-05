Ucraina: Save the Children, “condanna per attacco alla scuola a Luhansk. Dal 24 febbraio 126 istituzioni educative distrutte e 1.509 danneggiate”

“Una condanna ferma del bombardamento di una scuola a Luhansk, in Ucraina, nel cui seminterrato avrebbero trovato rifugio 90 civili, tra cui anche minori”: arriva da Save the Children. 30 persone sono state salvate, ma rimangono gravi timori per le rimanenti 60 che sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo le autorità governative, 126 istituzioni educative sono state distrutte e 1.509 danneggiate in Ucraina dal 24 febbraio.

“È una notizia orribile. Proteggere le scuole e le altre infrastrutture civili deve essere una priorità. Le scuole dovrebbero essere rispettate come spazi sicuri inviolabili per i bambini e il personale educativo. Non è ancora chiaro quanti bambini siano stati uccisi o feriti in quest’ultimo bombardamento. I minori devono essere protetti dagli orrori di questa guerra. In più di 200 hanno già perso la vita da quando questo conflitto si è intensificato due mesi fa, dimostrando ancora una volta che i bambini stanno pagando il prezzo più pesante di questa guerra”, afferma Pete Walsh, direttore di Save the Children Ucraina.

“Mentre i combattimenti continuano a intensificarsi, le famiglie più vulnerabili e i loro bambini sono costretti a rifugiarsi in bunker e scantinati. È difficile immaginare la paura provata dai più piccoli intrappolati in un bunker mentre fuori infuriano i bombardamenti e gli spari. Save the Children chiede ancora una volta che le ostilità cessino e che i civili siano protetti, in conformità con il diritto internazionale umanitario. L’istruzione è un diritto umano fondamentale, cruciale per permettere ai più piccoli di realizzare il loro pieno potenziale. Dobbiamo fermare questa guerra contro i bambini, le loro scuole e il loro futuro”, conclude Walsh.

Con l’aiuto di partner locali, Save the Children sta fornendo riparo, cibo, denaro, carburante, supporto psicosociale, kit per bambini e per l’igiene agli sfollati. Save the Children è sul campo a distribuire direttamente i kit essenziali per la casa alle famiglie colpite dal conflitto e opera in Ucraina dal 2014, fornendo aiuti umanitari essenziali ai bambini e alle loro famiglie.