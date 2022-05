Media: Aiart, Giovanni Baggio confermato presidente nazionale

L’Assemblea nazionale dei soci dell’Aiart ha riconfermato alla presidenza nazionale Giovanni Baggio, massmediologo, membro e responsabile Gruppo “Education” nel Consiglio nazionale degli Utenti, preside e rettore dell’Istituto De Filippi di Varese. Assieme a lui sono stati riconfermati anche i due vice presidenti: Sandra Costa e Lorenzo Lattanzi. “Il mio impegno – ha dichiarato Baggio a margine dell’elezione – sarà quello di proiettare l’Aiart nel futuro del panorama mediatico puntando sulla tutela, sull’informazione e sulla formazione ai media: è l’irrinunciabile impegno dell’associazione da adottare e sostenere sul piano sociale e culturale”.

Il consiglio nazionale che per i prossimi tre anni guiderà l’Aiart sarà composto da: Riccardo Colangelo (tesoriere), Dora Polizzi (segretaria e referente per i rapporti con gli uffici diocesani per le comunicazioni sociali), Luca Borgomeo (referente territorio e stampa e membro del Comitato Media e Minori), Loredana Albano (referente per il rapporto con i Corecom), Stefania Garassini (referente per la formazione).

Domenico Infante, presidente regionale di Aiart Basilicata, giornalista, già membro del Comitato Media e Minori e del Consiglio nazionale degli Utenti, lascia l’associazione precisando che resterà comunque intatta la sua disponibilità alla collaborazione con l’associazione. “Tutta l’Aiart ringrazia Domenico Infante per la professionalità, la passione e l’onestà con cui ha lavorato nell’associazione”, si legge in una nota. A Infante subentra Rita D’Addona (presidente Aiart Molise e Ucsi Molise, giornalista e componente del Coordinamento Donne nel Consiglio nazionale delle Acli). L’Assemblea nazionale dei soci ha anche nominato il collegio dei revisori composto da: Domenico Infante (presidente); Michele Fierri (membro effettivo); Giuseppe Antonelli (membro effettivo); Carlo Arbasini ( membro supplente), Giacomo Buoncompagni (membro supplente).