Ucraina: Misericordie toscane, un tir e due furgoni di aiuti per i profughi in Moldavia

(foto Misericordie toscane)

I volontari delle Misericordie toscane sono partiti sabato da Firenze per la Moldavia con un tir e due furgoni carichi di aiuti umanitari (generi di prima necessità, medicinali, abiti per bambini, alimenti non deperibili) destinati ai profughi ucraini. Domani mattina alle 6 dovrebbero passare la dogana e raggiungere l’hub degli aiuti allestito dal governo moldavo a Vatra, vicino alla capitale Chisinau. Dopo aver scaricato i mezzi, la colonna ripartirà verso l’Italia con a bordo 6 esuli ucraini, che saranno accolti in Toscana in collaborazione con il comune di Siena. La Moldavia è un Paese piccolo (33mila km quadrati, una volta e mezzo la Toscana e con pochi abitanti in più, circa 4 milioni) che ha dovuto però sostenere un grande flusso di persone (circa 300mila un mese fa, ridotti oggi a circa centomila). Finora qui sono arrivati pochi aiuti internazionali. La Federazione regionale delle Misericordie della Toscana ha allestito questa missione, che di fatto è la più lunga fin qui condotta dalle Misericordie (oltre 2.200 km), in stretta collaborazione con l’Ambasciata moldava di Roma, grazie all’interessamento del console onorario della Repubblica di Moldavia a Firenze, Alessandro Signorini.