Ambiente: “Il Nuovo Torrazzo” (Crema), promossa ieri un'”EcoAzione” lungo il Serio per la raccolta di rifiuti

(Foto: Il Nuovo Torrazzo)

“EcoAzione” per la raccolta di rifiuti, promossa dal settimanale Fisc “Il Nuovo Torrazzo” di Crema ieri mattina, domenica 8 maggio, dalle ore 9 alle 12. “Clean up your city” (“Pulisci la tua città”) lo slogan di questa edizione 2022, alla quale hanno collaborato “Il Parco del Serio”, Fiab e gli amici della bicicletta, Linea Gestioni e la Protezione civile “Lo Sparviere”.

Ritrovo dunque ieri mattina alle ore 9 presso il parcheggio della buca nei pressi della stazione ferroviaria. Hanno risposto all’invito 38 persone. Con gli addetti s’è formato un bel gruppo di persone, racconta “Il Nuovo Torrazzo”. “Lo Sparviere” era presente anche con i suoi meravigliosi cani addestrati e ha organizzato a puntino la struttura di registrazione.

Dopo la foto di rito, tutti sono partiti per la raccolta dei rifiuti lungo le sponde del Serio dividendosi in diversi gruppetti, muniti di apposite lunghe pinze e di sacchi di plastica nei quali raccogliere i rifiuti.

Si è lavorato per ben tre ore e alla fine sono stati 640 chilogrammi i rifiuti raccolti di tutti i tipi, lattine soprattutto, ma anche grandi gomme di autocarro! La ciclabile lungo il fiume era in buone condizioni. La situazione era invece molto grave in via Colombo (dietro la Conad) e presso la Colonia Seriana.

Al termine, a coloro che hanno partecipato è stato consegnato un attestato.

“Il tempo è stato favorevole, si temeva infatti una mattina piovosa. Comunque, l’iniziativa ha voluto dare un segnale ai cremaschi, visto che l’abbandono dei rifiuti di ogni tipo è purtroppo ancora una delle piaghe della città di Crema e del territorio”, conclude il giornale Fisc.