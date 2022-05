Perù: beatificata suor “Aguchita”, martire dell’Amazzonia. Card. Porras, “guerriglia e guerra scompaiano dal mondo e da questa terra”

(Foto: Julio Caldeira - Repam)

“In lei il martirio non è stato un’improvvisazione ma l’ultimo olocausto d’amore per la sua vocazione”. Così il card. Baltazar Porras, arcivescovo di Mérida e amministratore apostolico di Caracas, inviato del Papa per la cerimonia di beatificazione, ha definito la nuova martire, suor María Agustina Rivas López, conosciuta come Aguchita, religiosa della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, uccisa il 27 novembre 1990 dai guerriglieri di Sendero Luminoso nel villaggio di Florida. Proprio in questa località del vicariato apostolico di San Ramón, nell’Amazzonia peruviana, sono giunti per la cerimonia circa duemila pellegrini.

Nel corso dell’omelia, il card. Porras ha affermato che la cosa più impressionante della vita spirituale di suor Aguchita è che “la contemplazione in azione era la stella polare del suo lavoro quotidiano”, in consonanza con la vocazione all’amore della sua congregazione. L’inviato del Papa ha denunciato la “violenza senza senso” che ha causato la morte della martire, ma anche le tante situazioni di violenza che si perpetuano oggi, nel pianeta e in particolare nel territorio della Panamazzonia. “Possano la guerriglia e la guerra scomparire per sempre dal mondo intero e da questa terra benedetta della foresta amazzonica – ha detto –. Riusciamo a sanare il dolore e il disprezzo, assicurando, costruendo lentamente la globalizzazione della solidarietà senza lasciare nessuno ai margini”.





Durante la cerimonia è intervenuto anche il presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos, il quale ha sottolineato la ricchezza di esempi di santità della Chiesa peruviana e ha sottolineato che il martirio di Aguchita è “un emblema di carità e di speranza che rafforza il nostro impegno, hanno voluto attaccare la missione evangelizzatrice della Chiesa uccidendo una delle loro figlie, ma Dio ha consolidato l’eroismo dei suoi fedeli con il la testimonianza del martirio di Aguchita”. Nel corso della celebrazione è stato annunciato che la memoria della nuova beata sarà festeggiata il 26 settembre.