Ucraina: Unicef, lanciata app “Bebbo” per aiutare i genitori a prendersi cura dei figli

L’Unicef Ucraina ha lanciato Bebbo, la nuova applicazione mobile che contiene tutti i materiali e gli strumenti necessari per aiutare i genitori a monitorare la salute e lo sviluppo dei bambini dalla nascita ai sei anni. Bebbo offre anche consigli per genitori di cui potrebbero aver bisogno durante la guerra – come sostenere mentalmente se stessi e il bambino, come nutrire un neonato, come fare un pannolino, cosa bisogna sapere se ci si deve spostare all’interno dell’Ucraina o all’estero, e così via. “I primi anni di vita di un bambino sono il periodo più importante della sua crescita e del suo sviluppo – ricorda Unicef -. In questa fase si gettano le basi del futuro, che avranno un impatto determinante sulla sua vita da adulto. La guerra che i bambini ucraini hanno affrontato può avere gravi conseguenze sul loro sviluppo. Pertanto, il compito degli adulti è quello di mitigare questo impatto e ridurre al minimo le possibili conseguenze negative della guerra”. Ogni giorno, Bebbo offrirà ai genitori articoli e giochi utili che aiuteranno i bambini a superare le fasi principali dello sviluppo. L’app rende anche facile monitorare la salute del bambino. Per esempio, è possibile tenere un calendario delle vaccinazioni e monitorare i parametri di base della crescita. L’app mobile Bebbo ha già aiutato più di 100.000 genitori e persone che se ne prendono cura in 11 Paesi.