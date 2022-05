Diocesi: Bologna, domani il convegno “8xmille. Una firma per unire” con il card. Zuppi e mons. Perego

Domani, martedì 10 maggio, alle ore 17.30, nell’Aula “Santa Clelia” della Curia arcivescovile di Bologna (via Altabella, 6) l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, interverrà al convegno “8xmille. Una firma per unire”, proposto dal Servizio diocesano per la promozione al sostegno economico alla Chiesa Cattolica “Sovvenire”. All’incontro interverranno anche mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e delegato per il “Sovvenire” della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer), Alessandro Rondoni, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Bologna e della Ceer, Aldo Bonomi, sociologo, Angelo Paletta, direttore del Dipartimento di Scienze aziendali dell’Alma Mater, e Giacomo Varone, incaricato diocesano del “Sovvenire”.

L’incontro è proposto in collaborazione con Ordine e Fondazione dei commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, Unione cattolica della stampa italiana, Acli Bologna e Istituto diocesano sostentamento clero e sarà anche evento con crediti formativi dell’Ordine dei giornalisti.

Il convegno verrà trasmesso in streaming sul sito dell’arcidiocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.

“L’8xmille – afferma Giacomo Varone – è lo strumento che dà voce alla Chiesa ‘in uscita’ per portare a tutti aiuto e speranza. Occorre riacquistare la consapevolezza di una firma che vale per gli altri, per i sacerdoti e per le opere di culto che contribuiscono a tramandare arte e fede. Firmare consapevolmente è l’obiettivo dell’opera di sensibilizzazione che si prefigge anche il convegno del 10 maggio, con la partecipazione del nostro Arcivescovo. Una firma per unire tutti e motivare la scelta di credenti e non credenti per una Chiesa viva nel suo cammino sinodale al fianco della città degli uomini”.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.