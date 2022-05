Diocesi: Catanzaro-Squillace, ieri mons. Maniago ha consacrato quattro giovani sacerdoti

Nella domenica del Buon Pastore, la Chiesa diocesana di Catanzaro-Squillace ha vissuto un evento di “grande gioia” per l’ordinazione presbiterale di quattro giovani diaconi, Mirko Carè (parrocchia Santa Barbara in San Francesco di Catanzaro), Stefano Lanfranconi (parrocchia “Annunciazione” di Centrache), Antonio Lamanna (parrocchia “Madonna di Pompei” di Catanzaro) e Gianluca Russo (parrocchia Maria SS. Immacolata di Montepaone). I neo sacerdoti hanno seguito il percorso spirituale e umano nel Seminario regionale “San Pio X” di Catanzaro e gli studi del biennio filosofico e del triennio teologico nell’Istituto teologico calabro. “Gioia ed emozione” nelle parole dell’arcivescovo, mons. Claudio Maniago, che ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella basilica dell’Immacolata a Catanzaro: “Stiamo vivendo un particolare momento di Grazia per la nostra diocesi, ma in verità, per tutta la Chiesa. E il nostro cuore è colmo di stupore nel vedere come il Signore non si è stancato di servire il suo popolo scegliendo fra di noi persone, oggi Antonio, Gianluca, Mirko e Stefano, scelte per essere fra noi, strumenti del suo amore misericordioso”.

Presenti alla solenne liturgia i seminaristi e i diaconi dei giovani sacerdoti, guidati dal rettore del Seminario, don Mario Spinocchio, nonché le famiglie, i parroci e i fedeli sia delle parrocchie di origine che di quelle dove attualmente svolgono servizio.