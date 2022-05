Papa Luciani: Roma, il 13 maggio una giornata di studi sui sei “vogliamo”

In vista della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I-Albino Luciani, il prossimo 4 settembre, la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I promuove una Giornata di studi interamente dedicata al suo Magistero dal titolo: “I sei ‘vogliamo’. Il Magistero di Giovanni Paolo I alla luce delle carte d’archivio”. L’evento si svolgerà in collaborazione con il Dipartimento di Teologia dogmatica della Pontificia Università Gregoriana, venerdì 13 maggio dalle 9 alle 19, presso l’aula magna della Pontificia Università Gregoriana (piazza della Pilotta, 4 – Roma). Alla luce della documentazione dell’Archivio Privato Albino Luciani – oggi patrimonio della Fondazione e costituito dall’insieme del materiale documentale dal 1929 fino al 27 settembre 1978 – il convegno – spiegano i promotori in una nota – intende percorrere e approfondire le linee maestre del Magistero di Giovanni Paolo I, a partire dai sei “vogliamo” del messaggio Urbi et orbi pronunciato da papa Luciani l’indomani della sua elezione, il 27 agosto 1978, e declinati in programma di pontificato. Il comitato scientifico della Fondazione, attraverso un attento lavoro filologico compiuto anche sui manoscritti inediti, ha licenziato la pubblicazione della prima edizione critica dei testi e degli interventi scritti e pronunciati da Giovanni Paolo I nel corso dei 34 giorni del suo pontificato. In occasione del convegno, insieme all’edizione critica con la sinossi completa dei testi del Magistero di Luciani, verranno presentate per la prima volta anche le carte del suo Archivio Privato. “È il primo convegno di studi su Giovanni Paolo I che si svolge sulla base delle carte d’archivio ed è interamente dedicato al suo Magistero. Un Magistero che induce a riflettere sulla stringente attualità del suo messaggio”, afferma il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, presidente della Fondazione vaticana istituita il 17 febbraio del 2020 da Papa Francesco con l’obiettivo di custodire il patrimonio degli scritti, promuovere lo studio e incrementare la conoscenza del lascito e degli insegnamenti di Giovanni Paolo I. Dopo i saluti istituzionali, aperti dal Rettore della Pontificia Università, p. Nuno Da Silva Gonçalves, l’iter della giornata prenderà avvio dalle carte dell’Archivio con l’intervento di mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano e dell’archivista Flavia Tudini. Sarà poi il filologo e critico letterario Carlo Ossola, professore presso il Collège de France di Parigi a soffermarsi sui discorsi e le agende autografe di Papa Luciani nel suo Magistero di vescovo di Roma. I sei “vogliamo” del programma di pontificato di Giovanni Paolo I saranno ripercorsi nel solco del Concilio Ecumenico Vaticano II con l’intervento di Dario Vitali, ordinario di Teologia e direttore del Dipartimento di Teologia dogmatica della Gregoriana. Nel pomeriggio, saranno i professori Gilfredo Marengo, del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Giovanni Vian, ordinario di Storia del cristianesimo e delle Chiese, direttore del dipartimento di studi umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Mauro Velati, ricercatore in Storia della Chiesa, e Davide Fiocco, dell’Istituto superiore di Scienze religiose Giovanni Paolo I di Treviso, a soffermarsi sul Magistero di Papa Luciani per una lettura teologico-pastorale, storica, ecumenica, ecclesiale.