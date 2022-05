Sanità: Milano, firmato un accordo tra Humanitas University e Ospedale pediatrico Bambino Gesù per nuovi progetti di cooperazione internazionale

(Foto: Ospedale Bambino Gesù)

Firmato oggi a Milano l’accordo tra Humanitas University e Ospedale pediatrico Bambino Gesù per lo sviluppo di nuovi progetti di formazione dei medici e del personale sanitario dei 12 Paesi in via di sviluppo in cui l’Ospedale della Santa Sede è presente con iniziative di sostegno alle comunità locali. L’intesa, della durata di 3 anni, è stata siglata nella sede dell’Humanitas University dal rettore Marco Montorsi, dal consigliere delegato Giorgio Ferrari e dalla presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc.

L’accordo rappresenta un’ulteriore tappa di una partnership consolidata, avviata nel 2019 con la realizzazione congiunta di corsi di formazione a distanza per i medici e gli infermieri dell’ospedale di Bangui, in Centrafrica; con la partecipazione del personale sanitario del Bambino Gesù a master specialistici in Neuroscienze promossi da Humanitas University e con tirocini in ambito pediatrico e neonatale per gli studenti dell’Università milanese presso l’Ospedale pediatrico a Roma.

“Con il protocollo di oggi, in particolare, prende il via la possibilità per i medici specializzandi di Humanitas University di partecipare alle missioni promosse dal Bambino Gesù nell’ambito dei programmi di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo in Africa, Asia e Sud America e lo sviluppo di nuovi progetti di formazione del personale sanitario locale in diverse specialità pediatriche, anche attraverso piattaforme di e-learning”, spiega una nota.

L’obiettivo comune è trasferire le conoscenze nel campo della medicina e sviluppare le competenze degli operatori sanitari dei Paesi in cui, a causa dei conflitti o di condizioni di particolare povertà, i bambini malati hanno minori opportunità per crescere.

“Scegliere di essere medico vuol dire scegliere di mettersi al servizio degli altri, di prendersi cura di chi è sofferente. Questo è uno dei principi cardine che insegniamo ai nostri studenti e specializzandi e l’accordo con un partner come il Bambino Gesù ci permette di offrire ai nostri ragazzi non solo un’esperienza formativa, ma una vera e propria esperienza di vita unica”, commenta Marco Montorsi, rettore Humanitas University.

“Il nuovo accordo con Humanitas University – sottolinea la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc – arricchisce e valorizza lo spirito con il quale l’Ospedale si prende cura dei bambini e dei ragazzi malati e sofferenti di tutto il mondo. Le nostre attività internazionali, sviluppate con la vicinanza costante di importanti Istituzioni, permettono di condividere il grande patrimonio di conoscenza clinica e di ricerca scientifica maturato nel tempo per metterlo al servizio dei bambini che ne hanno bisogno”.