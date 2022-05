Ucraina: Città dell’uomo, questa sera incontro sul “dramma dei profughi”. Relatore Maurizio Ambrosini

“Il dramma dei profughi”: è il tema del terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso da “Città dell’uomo” sulla guerra in Ucraina. L’incontro on line vedrà questa sera (ore 18.45-20) come relatore il prof. Maurizio Ambrosini (Università degli studi di Milano). L’incontro si svolgerà mediante la piattaforma Zoom e sarà trasmesso tramite la pagina YouTube di Città dell’uomo.

Coloro i quali non si sono iscritti al ciclo di incontri e volessero partecipare via Zoom, debbono registrarsi compilando il form online.

I due precedenti appuntamenti hanno avuto per relatori Romano Prodi (profili geopolitici ed economici della guerra) e padre Lorenzo Prezzi (le Chiese ortodosse di fronte al conflitto).