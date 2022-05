Diocesi: Caritas La Spezia, domani si inaugura la “Locanda Il Samaritano” per l’accoglienza notturna

Verrà inaugurata domani, a La Spezia, la “Locanda Il Samaritano” per l’ospitalità notturna. L’appuntamento è per le 16.30 presso la struttura con ingresso in via XV giugno 1918, 30. Il nuovo dormitorio della Caritas diocesana della Spezia-Sarzana-Brugnato sorge all’interno della Cittadella della pace, nel quartiere di Pegazzano, ed è stato pensato per dare accoglienza alle numerose persone in difficoltà che si trovano sul territorio di La Spezia. “Locanda Il Samaritano” potrà offrire supporto a 27 persone senza fissa dimora.