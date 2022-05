Festa dell’Europa: a Roma evento-concerto, a Strasburgo chiusura della Conferenza sul futuro dell’Ue

(Foto SIR/Parlamento europeo)

In occasione della odierna Festa dell’Europa, il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comune di Roma e l’Ambasciata di Francia in Italia organizzano un evento-concerto di celebrazione dell’Unità europea e di ricordo di David Sassoli. L’appuntamento è alle 19.30 in piazza del Campidoglio dove si svolgerà un concerto dei Filarmonici di Roma con i violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas, lui ucraino, lei russa, marito e moglie nella vita e coppia anche nell’arte. A seguire, esibizione del Coro Tyrtarion dell’Accademia Vivarium Novum.

Interverranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e, con dei videomessaggi, la vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il commissario per gli Affari economici e monetari Paolo Gentiloni e il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

La serata, presentata dalla direttrice del Tg3 Simona Sala, vedrà i saluti del capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, Carlo Corazza, e del direttore della Rappresentanza della Commissione europea, Antonio Parenti.

“Sarà l’occasione – spiega un comunicato – per testimoniare la vicinanza dell’Unione europea al popolo ucraino e per ricordare David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio scorso”.

Per l’occasione Piazza del Campidoglio sarà straordinariamente illuminata. L’evento è gratuito con ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Sempre oggi, i tre copresidenti del Comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell’Europa presenteranno la relazione finale della Conferenza ai presidenti delle istituzioni europee. Nel corso della cerimonia, che si svolge nell’emiciclo di Strasburgo (ore 12-14), interverranno la presidente del Parlamento Metsola, la presidente della Commissione von der Leyen, oltre ai cittadini dei panel europei e nazionali e ai copresidenti della Conferenza. Sono previsti anche performance di Danse l’Europe e dell’orchestra giovanile Demos.

Oltre ai 449 membri della plenaria della Conferenza, avviata il 9 maggio dello scorso anno, di cui 108 cittadini, saranno invitati all’evento anche 120 cittadini dei panel europei nonché 200 studenti di scuole locali ed Erasmus.