Consiglio europeo: Michel convoca una riunione straordinaria. “Aggressione militare russa, effetto drammatico su sicurezza alimentare”

“L’aggressione militare russa rischia di avere un effetto drammatico sulla sicurezza alimentare globale. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati e stiamo affrontando seri rischi di carestia e destabilizzazione in molte parti del mondo”. Lo segnala Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, nella lettera di convocazione del summit Ue che si terrà a Bruxelles nei giorni 30 e 31 maggio. “Durante il nostro incontro – scrive ai 27 capi di Stato e di governo dei Paesi membri – discuteremo dei modi concreti per aiutare l’Ucraina ad esportare i suoi prodotti agricoli utilizzando le infrastrutture dell’Ue. Vedremo anche come coordinare meglio le iniziative multilaterali al riguardo. Data l’acuta vulnerabilità dei Paesi africani all’insicurezza alimentare, il presidente dell’Unione africana Macky Sall si unirà a noi tramite collegamento video per discutere l’argomento”.

Michel scrive ancora: “La guerra della Russia contro l’Ucraina ha ulteriormente rafforzato la nostra ambizione di una difesa europea forte e coordinata. A marzo abbiamo incaricato la Commissione, in coordinamento con l’Agenzia europea per la difesa, di presentare un’analisi dei divari degli investimenti nel settore della difesa e di proporre ulteriori iniziative per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea. La nostra priorità più urgente è coordinare gli sforzi degli Stati membri per ricostituire le scorte e costruire una base industriale europea”. Il summit straordinario inizierà alle 16 del 30 maggio con il tradizionale scambio di opinioni con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e si chiuderà il giorno successivo.