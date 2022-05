Vita nascente: Mpv, mons. Paglia benedirà la statua della Madonna con il Bambino a Roma

Domenica prossima, 29 maggio, mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, benedirà il Monumento per la Vita, un’immagine della Madonna con il Bambino non ancora nato, che si trova nella chiesa romana di San Marcello al Corso. Questa scultura è stata donata al Movimento per la vita italiano (Mpv). “La cerimonia di benedizione si svolge in un momento di crescente preoccupazione per la protezione delle vite più vulnerabili”, si legge in una nota. “Parliamo dell’impegno perché alla donna (e alla coppia) sia dato tutto il sostegno possibile per prevenire l’aborto, superando quelle condizioni di disagio, anche economico, che portano all’interruzione della gravidanza”, dice mons. Paglia.

Il creatore del Monumento per la Vita è lo scultore canadese Tim Schmalz, il quale ha affermato che “oggi più che mai, con il dibattito aperto negli Stati Uniti, questa scultura, ora installata a Roma e anche negli Usa, ha ancora più senso. È una celebrazione e anche una persuasione. Voglio usare l’arte per convincere le persone e ricordare a tutti che la vita è bella”. Per questo motivo, l’artista vuole che questa statua sia collocata in un luogo ben visibile. Infatti, il Monumento per la Vita negli Stati Uniti, dopo brevi soggiorni in diverse città, sarà installato in modo permanente nella capitale del Paese, Washington. Questa scultura sarà benedetta il 5 giugno.