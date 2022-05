Diocesi: Cosenza, il 10 giugno ad Acri messa di ringraziamento per suor Maria Teresa De Vincenti venerabile

L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Francesco Nolè, venerdì 10 giugno, alle 18 nella basilica di Sant’Angelo in Acri (Cs) presiederà la celebrazione eucaristica di ringraziamento nel corso della quale il postulatore, padre Giovanni Califano, darà lettura del decreto sulle virtù eroiche e la fama di santità della serva di Dio suor Maria Teresa De Vincenti, fondatrice delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori. Ne dà notizia un comunicato stampa della diocesi cosentina, nel quale si evidenzia che “alla concelebrazione prenderanno parte i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i fedeli dell’arcidiocesi rendere grazie al Signore per il dono di questa sua figlia, fiore prezioso di santità, nella Chiesa e per il mondo”.

L’arcivescovo – recita ancora il comunicato – “ha voluto esprime ancora il suo ringraziamento a Dio e al Santo Padre Francesco evidenziando, come già ha fatto all’annuncio del decreto il 20 gennaio scorso che ‘Una nuova rosa è sbocciata nel giardino della santità. Questa figlia di Calabria che ha seguito i passi del beato Francesco Maria Greco e ne ha condiviso il carisma oggi splende più che mai nella sua bella testimonianza di vita e ci incoraggia ad essere pellegrini di speranza e operai umili e coraggiosi nella vigna del Signore’”.

Mons. Nolè ha anche ricordato che Acri annovera già altre belle figure di santità: “Sant’Angelo e il beato Francesco ed ora una donna, una consacrata, ci ricordano come la santità è la chiamata che il Signore a tutti rivolge nella propria condizione di vita”. L’arcivescovo gioisce con le Piccole Operaie dei Sacri Cuori “per questo dono e questo modello di impegno educativo e di vita buona del Vangelo”.