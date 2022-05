Diocesi: Vicenza, martedì 31 maggio conclusione del mese di maggio a Monte Berico

Martedì 31 maggio, alle 20.30, i fedeli del vicariato urbano di Vicenza sono invitati a ritrovarsi al “Cristo”, la cappella posta a metà dei Portici di Monte Berico, per la conclusione cittadina del mese mariano: il vescovo Beniamino Pizziol sarà ancora a Roma in pellegrinaggio con i giovani che hanno aderito alla proposta della Pastorale vocazionale diocesana “alle radici della fede”; la salita orante al santuario e la preghiera di benedizione saranno quindi presiedute da mons. Lorenzo Zaupa, vicario generale, affiancato da don Lorenzo Broggian, coordinatore del vicariato urbano, e dai parroci e dagli altri preti della città. Il tradizionale appuntamento di preghiera, che vede riunirsi tanti fedeli delle 48 parrocchie del vicariato urbano, tra i quali molte famiglie con bambini e ragazzi, siglerà la grande intenzione affidata da Papa Francesco alla preghiera del Rosario di queste settimane: la pace!

La Madonna di Monte Berico, patrona della città e della diocesi, sarà invocata quale Regina della Pace, come già nel voto del 1917, affinché interceda per la fine di ogni violenza, in Ucraina e in tutto il mondo.