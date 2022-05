Comece: convegno giovani cattolici, “Condividere i nostri sogni sul futuro dell’Europa”

(Photo comece.eu)

“Condividere i nostri sogni sul futuro dell’Europa” sarà il tema del 2° convegno dei giovani cattolici sul futuro dell’Europa organizzato dalla Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) e dalla Fondazione Konrad-Adenauer. Si svolgerà in modalità virtuale, il 2 giugno prossimo, e sarà suddiviso in due blocchi tematici: una riflessione sul “futuro della democrazia cristiana” e un dialogo con i rappresentanti della plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa. All’iniziativa hanno aderito giovani delegati dalle Conferenze episcopali dell’Ue e giovani della rete della Piattaforma giovani Comece. “La conclusione della Conferenza e l’Anno europeo della gioventù sono il quadro ideale per rafforzare il dialogo con tutti i cittadini europei e in particolare con i giovani, per stimolare la loro partecipazione ai dibattiti”, spiegano gli organizzatori. Nella pandemia “hanno mostrato un’impressionante capacità di adattamento ai cambiamenti, sebbene le conseguenze dell’isolamento, della mancanza di contatti sociali e dell’impossibilità di fare esperienze di valore siano ancora una realtà attuale per molti di loro”. Il pomeriggio di confronto servirà quindi a una messa a tema di “come vedono i giovani cristiani il progetto europeo, i suoi valori e come possono contribuire ad esso, come promuovere processi di dialogo significativo con le persone al di fuori dell’Europa e favorire la riconciliazione, quali le loro raccomandazioni per il futuro dell’Europa” (qui per registrarsi e partecipare).