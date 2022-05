Diocesi: Nocera-Sarno, domani la consegna del Premio Euanghelion 2022 a Giovanni Grasso

(Foto: diocesi di Nocera Inferiore-Sarno)

Giovanni Grasso è il testimone della “Buona Notizia” che sarà insignito del Premio Euanghelion 2022. Giunto alla XIV edizione, il riconoscimento, istituito nel 2006 dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, è attribuito ai protagonisti dell’annuncio autentico.

L’appuntamento è per domani, sabato 28 maggio, alle ore 11.30, nell’aula magna della curia vescovile di Nocera Inferiore. L’iniziativa si inserisce tra gli appuntamenti promossi nell’ambito del Maggio diocesano della cultura. La curia sarà aperta dalle ore 10.30 per le visite al Museo diocesano San Prisco e alla mostra fotografica “Quando suonavano le tufe” curata dal Mudif.

Il giornalista e scrittore è nelle librerie con il romanzo storico “Icaro, il volo su Roma”. Il tema che caratterizzerà la mattinata di sabato 28 maggio è “Comunicatori che sanno ascoltare”. L’argomento riprende il titolo del Messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali: “Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Ad accogliere ed introdurre l’intervento di Giovanni Grasso sarà il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice.