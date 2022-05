Opera Don Orione: al via dal 31 maggio il Capitolo sull’evangelizzazione

Si terrà dal 31 maggio al 18 giugno il XV Capitolo dei Figli della Divina Provvidenza, che ha per titolo “Gettiamoci nel fuoco dei tempi nuovi. Per Evangelizzare il mondo mediante la profezia della carità, nuova nello stile, nella forma e nelle frontiere”, un messaggio che ricorre più volte negli scritti di San Luigi Orione. I Figli della Divina Provvidenza sono presenti in 30 nazioni con opere di carità ed educative, complessi parrocchiali, centri di assistenza e promozione umana e attività di prossimità con le fragilità.

Saranno 47 i delegati in arrivo da tutto il mondo a prendere parte ai lavori del Capitolo generale. “Il XV Capitolo generale – precisano il direttore generale p. Tarcisio Vieira e il suo Consiglio – deve aiutare ad aprire l’orizzonte delle attese, fissare traguardi alti, il che non significa impossibili o irraggiungibili; traguardi che permettano di correre dei rischi per contribuire a realizzare un mondo secondo il cuore di Dio”. “Come accade ad ogni sei anni, è arrivato il momento di dare, ancor più fortemente, – aggiungono – la parola al fondatore perché la Congregazione possa discernere quello che, in questo frangente storico, la Divina Provvidenza vuole da noi, perché il Capitolo sia per la nostra Famiglia religiosa, come dicono le Costituzioni, il principale segno dell’unità, nella diversità e il momento privilegiato della sua vita comunitaria”.