Diocesi: Caritas Trento, domani lo “svuotatutto” al negozio “Altr’uso”

(Foto: diocesi di Trento)

Torna domani, sabato 28 maggio, a Trento, nel piazzale interno del negozio “Altr’uso” di Caritas e Fondazione comunità solidale, in via Giusti 11, l’iniziativa dello “svuotatutto”.

Si tratta di una vendita a prezzo ribassato con offerta di solo 1 euro ad articolo per tutta la merce – abbigliamento, scarpe, accessori – stoccata in magazzino o donata da negozi o esercizi commerciali che hanno cessato la loro attività. Lo “svuotatutto” è in programma dalle ore 9 alle 17. L’iniziativa si tiene solitamente due volte all’anno.

Il negozio “Altr’uso” offre una seconda vita a merce usata, ma ancora in buone condizioni; nel corso del 2021 le presenze sono state oltre 12mila. Il negozio “Altr’Uso” di Trento è aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chiusura il lunedì mattina; il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio.