Giornata del sollievo: Alviti (Gemelli Medical Center), “chi soffre, in qualsiasi momento e non solo nella fase finale della vita, deve trovare risposte”

“Chi soffre, in qualsiasi momento e non solo nella fase finale della vita, deve trovare risposte”. Gianluca Alviti, amministratore delegato di Gemelli Medical Center, la società dell’Università Cattolica che gestisce l’Hospice Villa Speranza, concorda con quanto è emerso ieri mattina presso il Ministero della Salute in occasione della conferenza di presentazione della XXI Giornata nazionale del sollievo, promossa dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti, che si celebra in tutta Italia domenica 29 maggio.

Tema centrale la legge 38 del 2010 e i percorsi assistenziali introdotti dai Dm 70 e 71. Una legge che tutti gli operatori giudicano “bellissima”, ma che ancora non è del tutto attuata, soprattutto per quanto riguarda la rete della terapia del dolore, e non applicata in modo omogeneo sul territorio nazionale.

Gemelli Medical Center aderisce con convinzione alla Giornata del Sollievo. “Da più di 20 anni il nostro Centro di cure palliative che opera a Roma – dichiara l’ad Alviti – rappresenta un’eccellenza e un punto di riferimento per la popolazione del territorio. Con la legge 38 sono stati compiuti molti passi avanti e finalmente si è arrivati all’istituzione e alla prossima attivazione di Scuole di specializzazione in cure palliative nelle università italiane che contribuiranno alla crescita delle competenze del personale medico. Anche noi siamo pronti a dare il nostro contributo per questa crescita”. “È necessario sviluppare la rete della terapia del dolore – conclude Alviti -. Nella nostra attività di assistenza sappiamo bene quanto sia fondamentale mettere al centro la persona nella concretezza delle azioni. Non soffrire è un diritto che attiene proprio alla dignità della persona. Per questo sottolineo con forza che chi soffre, in qualsiasi momento e non solo nella fase finale della vita, deve trovare risposte”.