Terremoto Centro Italia: Monzio Compagnoni (Cei), “Chiesa in prima linea nel portare aiuto”. Aiuti per oltre 28 milioni di euro da 8×1000

Amatrice (Foto Sir)

(Da Amatrice) 28,586 milioni di euro: a tanto ammonta il contributo della Chiesa italiana per le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto nell’estate del 2016. Lo ha detto Massimo Monzio Compagnoni, responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, durante il suo intervento all’incontro “Raccontare la distruzione e raccontare la ricostruzione”, che si è svolto questa mattina ad Amatrice nell’ambito del Festival della Comunicazione promosso dalla diocesi di Rieti, dai Paolini e dalle Paoline. Il responsabile ha ripercorso, con l’ausilio di slides, l’impegno della Chiesa italiana subito dopo il terremoto del 2016. Il primo passo, è stato ricordato, fu, “nell’immediato delle scosse, stanziare 1 milione di euro dall’8×1000 (istituito con una legge del Governo nel 1985 come strumento con cui la Chiesa finanzia le proprie attività, ndr.), per finanziare le iniziative di emergenza. Il secondo passo fu quello di lanciare una colletta nazionale che portò, dalle diocesi italiane, 15,766 milioni di euro, da offerenti privati altri 11 milioni; il terzo contributo di 1,3 milioni euro, ancora dalla Cei, per finanziare progettualità specifiche delle diocesi coinvolte (L’Aquila, Teramo e Pescara)”. Da Monzio Compagnoni anche la sottolineatura che l’aiuto della Chiesa non è stato solo di natura economica ma anche “di natura umana. Un lavoro silenzioso ed instancabile di sacerdoti, operatori e volontari, che, sostenuti dai fondi dell’8×1000 alla Chiesa cattolica, sono subito scesi tra le macerie per offrire il loro aiuto”. Aiuto che è continuato anche quando la notizia del terremoto “ha lasciato le prime pagine dei giornali” e che ha assunto la forma di “gestione delle risorse disponibili e della fase emergenziale, della definizione delle priorità di intervento, della creazione delle strutture comunitarie e della progettazione socio economica”. All’incontro hanno partecipato anche il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, e il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, moderati dal vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili.