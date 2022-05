Infanzia: Unicef e Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, siglato protocollo d’intesa per la piena attuazione dei diritti dei minori

La presidente dell’Unicef Italia, Carmela Pace, e il presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), Sebastiano Fadda, hanno firmato un protocollo di intesa della durata di tre anni per realizzare e diffondere studi e ricerche sulle priorità individuate a livello nazionale per la piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in particolare su temi quali gruppi vulnerabili, povertà educativa, benessere, disagio e salute mentale.

L’iniziativa rientra nell’ambito della “Settimana dei diritti”, organizzata dall’Unicef Italia per celebrare i 31 anni dalla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre oggi. “Oggi, vogliamo ricordare quanto i bambini, le bambine e gli adolescenti nel nostro paese abbiano bisogno di tutti il nostro sostegno per vedere garantite le migliori possibilità di crescita e sviluppo”, dichiara Carmela Pace. “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono spesso tra quelli meno rispettati, e altrettanto spesso ciò avviene quasi inavvertitamente, come conseguenza automatica di politiche pubbliche disegnate senza una specifica attenzione ai bisogni e ai diritti di queste fasce di età”, dice Sebastiano Fadda. “Perciò l’Inapp, nell’ambito della sua missione di analisi delle politiche pubbliche, è lieto di collaborare con l’Unicef per individuare lacune e proporre iniziative che rafforzino sia il contesto istituzionale sia la cultura civica nella direzione di un maggiore sostegno al riconoscimento e all’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e in ogni parte del mondo”.