Cammino sinodale: Genova, domani la diocesi organizza l’evento “Una tenda nella città, una Chiesa in uscita”

(Foto: diocesi di Genova)

Sabato 28 maggio, dalle 9.30 alle 13, la diocesi di Genova vivrà una mattina di festa aperta a tutta la città, tra musica e parole, sotto il tendone di Piazza delle Feste (area Porto Antico): una tappa importante del Cammino sinodale in diocesi e nella città con un titolo programmatico: “Una tenda nella città, una Chiesa in uscita”.

Non una conferenza né una relazione ma una narrazione a più voci pensata come una diretta radiofonica con ospiti, canzoni, testimonianze, introdotta dall’attore Mauro Pirovano e condotta da don Roberto Fiscer (Radio fra le Note) e Carla Peirolero, attrice e co-fondatrice del Suq. Interventi musicali dal vivo di Laura Parodi, Julyo Fortunato, Mike FC e Alex Cadili. All’evento parteciperà p. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova.

9 mesi di lavoro, quasi 10.000 persone ascoltate, oltre 800 incontri, 300 referenti, una équipe di 14 persone che ha incontrato parrocchie, famiglie, giovani, scuole, religiosi e religiose e diversi ambienti non ecclesiali.

“Il desiderio è quello di condividere con la città i risultati di questa prima fase di ascolto del cammino sinodale in diocesi – spiega don Gianni Grondona, vicario episcopale per la sinodalità -. Sono emerse ricchezze e ferite, attese e speranze di rinnovamento perché il nostro modo di essere Chiesa renda più credibile l’annuncio del Vangelo come annuncio di gioia che ha a che fare con la vita degli uomini e delle donne del nostro tempo. Come dice il titolo, ci sembra che sia necessario passare dalla ‘chiesa edificio’ ad una ‘chiesa tenda’ capace di accogliere senza rinchiudere, di alleggerirsi nella sua struttura per potersi muovere agilmente ed incrociare il cammino di tutti. Crediamo che questo camminare della Chiesa, chiesto a tutti da Papa Francesco, possa essere davvero fecondo non solo per le nostre comunità ma per tutti i cittadini e le espressioni della società civile: per questo invitiamo tutti a partecipare e di arricchire con la propria presenza questo momento di festa insieme”.

Diretta streaming sul canale YouTube del Cittadino e di Extra – Genova in Cammino. Info: www.ilcittadino.ge.it, www.chiesadigenova.it, www.extragenovasinodale.it.