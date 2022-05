Sport: Torino, il 31 maggio si presentano i Giochi estivi Special Olympics

Si svolgerà, martedì 31 maggio, alle 11.30, nel Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino in Via Vela 17, la conferenza stampa di presentazione dei XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9 giugno 2022 a Torino. Rappresentano l’evento nazionale dedicato alle persone con disabilità intellettive, il primo organizzato in presenza dopo la pandemia. Coinvolgeranno infatti 3000 atleti, provenienti da tutta Italia, che gareggeranno in 20 discipline sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5, canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica, indoor rowing, karate, golf, nuoto, nuoto in acque aperte, pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis e tennistavolo.

La conferenza stampa si svolgerà lo stesso giorno in cui la città di Torino sarà protagonista del Torch Run organizzato in occasione dei Giochi. La torcia, simbolo originario della volontà di diffusione dei valori olimpici tra le popolazioni, durante la mattinata di martedì 31 si fermerà anche presso la sede dell’Unione Industriali Torino per poi riprendere la corsa verso la cerimonia di apertura in programma allo Stadio Olimpico “Grande Torino” domenica 5 giugno, alle 21.