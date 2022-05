Diocesi: Padova, domani l’ordinazione di sei diaconi

Campane a festa sabato 28 maggio per la Chiesa di Padova che celebra e festeggia l’ordinazione presbiterale di sei diaconi del Seminario Maggiore. La celebrazione si terrà in basilica cattedrale a Padova, con inizio alle 16 e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito della diocesi di Padova e sul canale 11 di Telenuovo nella piattaforma Telenuovo Play.

Don Riccardo Benetti, classe 1997, originario della parrocchia di Tombelle (Ve). È entrato in Seminario Minore nel 2010, e ha studiato al liceo scientifico. A settembre 2016 è entrato in Seminario Maggiore. Negli anni di seminario ha prestato servizio nelle parrocchie di Saccolongo, Torreglia, e nell’unità pastorale dell’Arcella, dove ha svolto il suo servizio diaconale. Don Davide Ciucevich, classe 1987, originario della parrocchia di Roncaglia (Pd). Prima di entrare in Seminario ha studiato al liceo scientifico e si è laureato in ingegneria civile con specializzazione in idraulica. È entrato a Casa Sant’Andrea nel gennaio 2016 per poi passare in Seminario Maggiore nel settembre dello stesso anno. Negli anni di formazione ha prestato servizio nelle parrocchie del Duomo di San Lorenzo martire di Conselve, Tombelle e Galta, Limena. In quest’ultima ha svolto il suo servizio diaconale.

Don Dario Marchioretto, classe 1981, originario della parrocchia di San Giorgio di Perlena (Vi). Prima di entrare in Seminario ha studiato come perito industriale in elettronica, e poi ha lavorato per alcuni anni. È entrato nel 2017 a Casa Sant’Andrea, per poi passare in Seminario Maggiore nel settembre dello stesso anno. Negli anni di formazione ha prestato servizio nelle parrocchie di San Giacomo in Romano d’Ezzelino, Sant’Eufemia e San Leonardo in Borgoricco, Ss. Pietro e Paolo in Zané. In quest’ultima ha svolto il suo servizio diaconale. Don Alberto Pastorello, classe 1997, originario della parrocchia del Duomo di Conselve (Pd), è entrato in Seminario Minore nel 2011 e ha studiato il liceo classico. A settembre 2016 è entrato in Seminario Maggiore. Durante la formazione ha prestato servizio nelle parrocchie di San Leonardo in Borgoricco, Santa Giustina in Colle, per poi svolgere il suo servizio diaconale nella sua parrocchia di origine. Don Fabio Spinello, classe 1988, originario della parrocchia di Pontelongo (Pd), dopo aver conseguito la maturità scientifica e una laurea in ingegneria elettronica entra a Casa Sant’Andrea nel 2015 e l’anno successivo in Seminario Maggiore. Negli anni di formazione ha prestato servizio nell’unità pastorale di Piove di Sacco, nella parrocchia di Ponte di Brenta e nell’unità pastorale di Piovene Rocchette, dove ha anche svolto il servizio diaconale.

Don Cristiano Vanin, classe 1983, è originario di Conscio di Casale sul Sile (Tv). Prima di entrare in Seminario ha studiato al liceo scientifico bilingue inglese-tedesco per poi laurearsi in statistica all’Università di Padova. Successivamente si è laureato in psicologia clinica allo Iusve di Mestre-Venezia; ha poi lavorato come collaboratore a un progetto di ricerca dell’Università di Padova, e infine nell’Ufficio di statistica della Regione Veneto. È entrato in Seminario Maggiore nel 2016. Negli anni di seminario ha prestato servizio nelle parrocchie di Tencarola e Madonna Pellegrina. In quest’ultima ha svolto il suo servizio diaconale.