Diocesi: Lucera-Troia, a Pentecoste “popolo in cammino” dal santuario di San Francesco alla cattedrale

“In questo tempo sinodale vogliamo vivere, con particolare intensità, l’evento sempre nuovo della Pentecoste. Sabato 4 giugno, alle 19, ci ritroveremo, qui a Lucera, nel santuario di San Francesco per, poi, ‘camminare insieme’ verso la cattedrale dove celebreremo la santa Eucarestia nei primi vespri della solennità”. Lo scrive, in un messaggio alla comunità diocesana, mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera-Troia.

Nel pomeriggio di tale giornata non ci saranno messe e/o attività pastorali in tutto il territorio diocesano. Sono attesi all’incontro ecclesiale tutti i cristiani che vogliono e, in particolare, i presbiteri e i diaconi permanenti, i consacrati e le consacrate, i consigli parrocchiali, gli operatori pastorali, le confraternite e le associazioni, i cresimandi e i cresimati di quest’anno, i ragazzi della prima comunione con le loro famiglie, i comitati delle feste patronali. L’intento è fare “l’esperienza di popolo in cammino” per “le strade del mondo con la forza del Vangelo verso la meta di eternità e di pace”.

“Vi ricordo, pure, che la festa di Pentecoste e la settimana successiva dell’Ottava sono giorni di preghiera più intensa per le vocazioni al sacerdozio ministeriale ed anche di raccolta delle offerte per il nostro Seminario: a tutti raccomando generosità di preghiera e di contribuzione”, aggiunge il presule che conclude: “Lo Spirito Santo ci renda, con il dinamismo della sua grazia, ‘Chiesa in cammino’”.