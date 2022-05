Diocesi: Bologna, il 29 maggio la risalita della Madonna di San Luca

Domenica 29 maggio, Solennità dell’Ascensione, alle ore 10.30 nella cattedrale di Bologna il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, presiederà la Messa, concelebrata dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi, alla presenza dell’Immagine della Madonna di San Luca. Alle ore 17.00 l’Icona verrà accompagnata in processione al Santuario dal card. Zuppi e dai fedeli percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la benedizione in Piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, che avrà una speciale intenzione di preghiera per la pace, parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse, associazioni ecclesiali e, in particolare, la parrocchia greco-cattolica ucraina di San Michele e le parrocchie ortodosse del Patriarcato di Mosca. Saranno presenti il vescovo Ambrozie, vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia, e mons. Dionisio Lachovicz, esarca apostolico per i fedeli ucraini in Italia. Alle ore 20.00, all’arrivo della Madonna di San Luca nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la messa. Sabato 28 alle ore 14.00 mons. Lachovicz celebrerà la messa in cattedrale alla presenza dell’immagine della Madonna di San Luca e alle ore 21.00 mons. Adriano Pinardi, direttore dell’Ufficio diocesano per i Ministeri, presiederà la recita del Rosario. Sabato 28 dalle ore 9.00 si svolgerà la “Run for Mary”, camminata ludico-motoria aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo sotto le Due Torri, da Strada Maggiore angolo Piazza Ravegnana e si concluderà nel cortile dell’arcivescovado. La “Run for Mary” è proposta dal Comitato per le manifestazioni petroniane in collaborazione con gli enti sportivi della città. È prevista, insieme alle autorità cittadine, la presenza dell’arcivescovo al momento iniziale in cui si darà il via alla manifestazione.