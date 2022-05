Ucraina: Pavia, domenica “Scendi in campo per la pace” con i Giovani della Comunità di Sant’Egidio

Una giornata di tornei sportivi per raccogliere fondi per i progetti della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina. Questo l’obiettivo di “Scendi in campo per la pace”, iniziativa promossa dai Giovani per la pace di Pavia, movimento giovanile nato all’interno della Comunità di Sant’Egidio, per domenica 29 maggio. I tornei – di calcio a 7 su prato, beach volley e basket – saranno ospitati all’oratorio di Sant’Alessandro Sauli, dalle 9 alle 18.

“Sant’Egidio – ricorda una nota pubblicata sul sito web della diocesi di Pavia – è presente da molti anni in Ucraina attraverso comunità locali che garantiscono a numerose famiglie, orfani, senza fissa dimora e anziani un punto di riferimento e di aiuto. La Comunità, che si è riorganizzata a Leopoli con una nuova sede da cui coordina gli aiuti in tutto il Paese, si impegna a garantire accoglienza e a fornire un sostegno alimentare e sanitario ai più vulnerabili”.