Ucraina: Marcia PerugiAssisi, domani un seminario a Padova su “Il dovere di fare la pace”

A un mese dalla Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità e quasi 100 giorni dalla guerra in Ucraina si svolgerà domani 28 maggio (ore 10) a Padova il seminario “Il dovere di fare la pace” (Università degli Studi di Padova, Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” Via Martiri della Libertà 2), organizzato dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi e dal Centro diritti umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova. Il seminario potrà essere seguito anche on line (via Zoom o YouTube).

“Mentre le armi continuano a fare stragi di vite umane e il mondo viene costretto a fronteggiare crisi esplosive, è sempre più urgente riscoprire il dovere di fare la pace – dicono i promotori -. Tutti abbiamo bisogno di pace come i polmoni hanno bisogno dell’ossigeno. Per questo, i governanti hanno la responsabilità primaria di lavorare incessantemente per fermare la guerra e creare le condizioni per ricostruire la pace. Se non lo fanno vengono meno alla loro stessa ragion d’essere”. Per spingere i governi sulla via della pace, proseguono, “deve crescere dal basso un grande movimento di cittadini e istituzioni per la pace”. Tra i relatori, Gabriella Salviulo, direttrice del Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca”, Università di Padova; Marco Mascia, Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace” al Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca”, Università di Padova; Flavio Lotti, coordinatore Marcia PerugiAssisi.