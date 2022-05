Salute: Idi Roma, il 12 giugno la Giornata di promozione dedicata all’apparato digerente

Promuovere una corretta prevenzione ed una efficace diagnostica riguardanti le malattie dell’apparato digerente. Con questo obiettivo l’Istituto dermopatico dell’Immacolata-Ircss di Roma ha organizzato per il prossimo 12 giugno, dalle 9 alle 17, la prima Giornata della salute dell’apparato digerente. “Un’iniziativa che – si legge in una nota – arriva dopo la recente apertura da parte del noto istituto ospedaliero romano del Servizio di endoscopia digestiva, diretto da Emilio Di Giulio. Il servizio si propone di offrire ai pazienti un percorso di gestione diagnostica e terapeutica e di prevenzione oncologica in ambito gastroenterologico”. Per prenotare una visita o un esame endoscopico a tariffa agevolata è sufficiente chiamare il numero di segreteria dedicato 06.66462350, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 entro e non oltre lunedì 6 giugno.

“L’endoscopia digestiva – sottolineano dall’Idi – occupa un ruolo centrale nella gestione del paziente gastroenterologico, realizzando, grazie alla costante innovazione tecnologica, procedure sempre più complesse, sempre meno invasive e sempre più efficaci, sia in ambito diagnostico, che terapeutico. L’osservazione endoscopica delle superfici mucose con una gastroscopia o una colonscopia, integrata ai prelievi di tessuto per una valutazione anche istologica, permettono oggi accurate diagnosi di malattie infiammatorie, di lesioni precancerose o francamente neoplastiche, sia benigne, che maligne. L’asportazione delle lesioni precancerose quali i polipi, permette di prevenirne la degenerazione maligna. Tutto questo avviene, in genere, con prestazioni ambulatoriali e con accorgimenti, quali la sedazione, che rendono più tollerabili le procedure”.