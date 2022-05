Azione Cattolica: diocesi Trapani, si inaugura una mostra dedicata ad Armida Barelli

A un mese dalla beatificazione, arriva nella diocesi di Trapani la mostra tratta dalla graphic novel “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei”, ideata e curata dalla giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario, con sceneggiature e illustrazioni di Giancarlo Ascari e Pia Valentinis, Franco Cosimo Panini editore, con la consulenza storica di Aldo Carera ed Ernesto Preziosi. Due gli appuntamenti: il primo ad Alcamo sabato prossimo 28 maggio, in occasione del 75° anniversario della fondazione dell’Azione Cattolica nella parrocchia “San Giuseppe”. Alle 17.30, si terrà la celebrazione eucaristica in parrocchia; subito dopo il momento celebrativo con l’introduzione della presidente diocesana Pina Piazza, l’inaugurazione della mostra e l’intervento del presidente nazionale dell’associazione Giuseppe Notarstefano. Conclude il vescovo Pietro Maria Fragnelli. Lunedì 30 la mostra sarà invece visitabile a Trapani presso la Sala Laurentina dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20. Alle 17, l’Azione Cattolica di Trapani, insieme con il Cif (Centro italiano femminile) e il MO.I.Ca (Movimento italiano casalinghe), ha organizzato un momento di riflessione in cui Maria Rita Pecorella, già presidente dell’Azione Cattolica diocesana e per molti anni membro del Consiglio nazionale dell’associazione traccerà un profilo e gli elementi di attualità di una donna laica che ha segnato la vita della Chiesa e della società del suo tempo. Seguirà la messa di ringraziamento, alle 18.15, nella cattedrale “San Lorenzo”.