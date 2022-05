Comunicazioni sociali: Ucsi Puglia, domani una tavola rotonda su “L’informazione tra ascolto e silenzio”

L’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) Puglia, in occasione della 56ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, promuove, sabato 28 maggio, alle 17,30, presso la Biblioteca comunale di Polignano a Mare, la tavola rotonda: “L’informazione tra ascolto e silenzio. Per una comunicazione buona e umana”.

Interverranno mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli, Michela Di Trani, presidente dell’Ucsi Puglia, Michele Partipilo, editorialista della Gazzetta del Mezzogiorno, Francesco Strippoli del Corriere del Mezzogiorno. Modererà Anna Maria Pellegrini, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali della diocesi di Conversano-Monopoli.

Ai giornalisti, che si iscriveranno alla piattaforma per la formazione dell’Ordine dei giornalisti, saranno conferiti 5 crediti formativi.