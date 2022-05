Cattolicesimo e società: a Bari una giornata di studio su “Il Vangelo e la politica: valori, modelli, esperienze. Il ‘caso’ del Novecento”

Si terrà sabato, 28 maggio, a partire dalle 9.30, a Bari, la prima siornata di studio di quest’anno sul tema “Il Vangelo e la politica: valori, modelli, esperienze. Il ‘caso’ del Novecento”. A organizzarla, l’Istituto salesiano del “SS. Redentore”, diretto da don Pasquale Martino, e l’Aps “Laboratorio Don Bosco oggi: Educazione-Cultura-Pastorale”, presieduto da don Giuseppe Ruppi (via Martiri d’Otranto, 65 – Bari), con il patrocinio di Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei; Salesiani per il sociale, comune di Bari e Università . “L’iniziativa – afferma don Ruppi – costituisce il primo di un appuntamento duplice, la cui prosecuzione è fissata nel prossimo settembre, che nell’insieme ha lo scopo di presentare una riflessione sul contributo offerto e sul ruolo svolto, durante il XX secolo, da alcune figure del cattolicesimo italiano in ambito politico, accomunate dall’unico scopo di operare per il bene dell’Italia e degli italiani, riflesso particolare dell’antico e sempre valido principio del bene comune”.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori di Paola Romano, assessore alle Politiche educative, giovanili e alla città universitaria di Bari, moderati da don Ruppi, interverranno Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente dell’Università Pontificia Salesiana di Roma e della Facoltà Teologica Pugliese di Bari, su “Luigi Sturzo (1871-1959), il sacerdote vocato alla politica”; Sergio Tanzarella, docente della Pontificia Università Gregoriana di Roma e della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione “San Luigi” di Napoli, su “Giorgio La Pira (1904-1977), il testimone del Vangelo”; Michele Illiceto, docente della Facoltà Teologica Pugliese di Bari, su “L’impegno politico dei cattolici: dallo ieri nell’oggi per il domani”. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Acocella, rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento.