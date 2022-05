Diocesi: Tivoli e Palestrina, domani il vescovo inaugura il nuovo Centro Caritas di Collefiorito di Guidonia

Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, presso la prima chiesa parrocchiale di San Filippo Neri a Collefiorito di Guidonia, si concluderà il corso di formazione permanente per operatori Caritas delle diocesi di Tivoli e di Palestrina che “in questo anno pastorale si sono formati sui temi dell’ascolto e hanno attivamente partecipato alla prima fase del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia mettendosi in ascolto tra loro, di Dio e di quanti servono quotidianamente, apprendendo così che l’ascolto dell’altro è la prima forma di carità e che esso è arricchimento non soltanto per se stessi ma anche per la vita dell’intera comunità parrocchiale e diocesana”, spiega una nota.

In questo anno “l’ascolto si è fatto poi, come sempre, prossimità aiutando numerosissime vecchie e nuove povertà causate dalla pandemia, dalla crescente disoccupazione che si vive nel territorio, dall’aumento del costo della vita e dalla guerra scoppiata in Ucraina che ha visto la Caritas attiva nell’accogliere alcuni profughi sul territorio e sostenerli nelle loro necessità”.

Al termine della messa il vescovo Parmeggiani inaugurerà il nuovo Centro Caritas di Collefiorito di Guidonia realizzato presso la prima struttura parrocchiale della grande parrocchia di San Filippo Neri, nella zona più povera dell’abitato parrocchiale che si estende su un ampio territorio nel comune di Guidonia-Montecelio, per sopperire alle molteplici esigenze di ascolto, accompagnamento e carità e per divenire per tutta la comunità parrocchiale palestra concreta di esercizio dell’ascolto, della prossimità e della carità cristiana.