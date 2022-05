Diocesi: Sassari, nel fine settimana la Festa del Voto in onore della Beata Vergine delle Grazie. Domenica pontificale presieduto da mons. Saba

Sassari si appresta a sciogliere il Voto in onore della Beata Vergine delle Grazie. Una tradizione che si rinnova dal 1943, quando l’arcivescovo Arcangelo Mazzotti chiese alla Vergine che la città venisse risparmiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Le solenni celebrazioni mariane avranno inizio domani, sabato 28 maggio, nel santuario delle Grazie, con la traslazione del simulacro nella cattedrale. Alle 17 mons. Salvatore Fois, vicario episcopale per la formazione permanente del clero, presiederà la messa mentre alle 19 nella cattedrale di San Nicola si svolgerà la celebrazione presieduta dal vicario generale della diocesi, mons. Antonio Tamponi.

Domenica 29 maggio, giorno della Festa del Voto, nel santuario e in cattedrale si svolgeranno celebrazioni per tutta la mattinata. Alle 16 la cattedrale ospiterà la preghiera del Rosario animata dalla comunità del Seminario mentre alle 17 avrà inizio il solenne pontificale presieduto dall’arcivescovo Gian Franco Saba con la presenza del Capitolo turritano e di tutti i sacerdoti della città. Al termine della celebrazione prenderà il via la processione del simulacro della Vergine, che tornerà dalla cattedrale al santuario dove, l’arcivescovo, insieme ai rappresentanti della municipalità, guidata dal sindaco Gian Vittorio Campus, reciterà l’Atto di consacrazione alla Madonna delle Grazie. La celebrazione della messa e la processione saranno trasmesse in diretta dal Videolina, canale 510 del digitale terrestre.