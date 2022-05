Diocesi: Vicenza, da domani il vescovo in pellegrinaggio a Roma con 50 giovani

Partiranno domani mattina, sabato 28 maggio, alle 6, dal Centro diocesano Onisto i cinquanta giovani vicentini (dai 18 ai 30 anni) partecipanti al pellegrinaggio diocesano a Roma organizzato dal Centro vocazionale Ora Decima. Ad accompagnarli il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol – appena rientrato a Vicenza dall’Assemblea generale della Cei, per condividere anche il viaggio in pullman con i giovani pellegrini anziché attenderli direttamente nella capitale -, da don Luca Lorenzi, responsabile della Pastorale vocazionale della diocesi, e da Sara Biscaro, cooperatrice pastorale. Il pellegrinaggio, proposto in particolare ai giovani che frequentano abitualmente i momenti di spiritualità organizzati dal Centro vocazionale diocesano, si intitola “Alle radici della fede” e si articolerà in una serie di visite e incontri a luoghi, persone e comunità significative della Roma cristiana.

Si inizierà già sabato pomeriggio con la visita alle catacombe di San Sebastiano, alla basilica di San Paolo fuori le mura e la preghiera del vespro alle Tre Fontane, ricordando i martiri dei primi secoli. Domenica 29 maggio i giovani vicentini, dopo la celebrazione della messa con il vescovo, si metteranno sulle tracce dei santi della carità, anche incontrando le Suore missionarie di Madre Teresa di Calcutta che operano nella capitale.

Lunedì 30 maggio la visita a San Pietro e l’incontro con il segretario di Stato vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin. Martedì 31 maggio sarà la bellezza di alcuni luoghi romani a segnare la via della ricerca di Dio: dalle basiliche maggiori alle antiche vestigia romane, fino alla Chiesa e al convento di Trinità dei Monti con le sue proposte di spiritualità per giovani e famiglie. Mercoledì 1° giugno i giovani vicentini parteciperanno infine all’udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro che al termine si intratterrà personalmente con loro per un breve saluto.

Il pellegrinaggio sarà raccontato dalla voce degli stessi giovani partecipanti a Radio Oreb in una trasmissione speciale che andrà in onda giovedì 2 giugno alle 10 e alle 22 e dal settimanale diocesano La Voce dei Berici nel numero in uscita la prossima settimana.