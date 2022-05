Diocesi: Cassano all’Jonio, il 1° giugno una celebrazione eucaristica per i 7 anni di episcopato di mons. Savino

La diocesi di Cassano All’Jonio, nel settimo anniversario dell’inizio del ministero episcopale di mons. Francesco Savino, si unirà nella basilica minore cattedrale, il prossimo 1° giugno, alle 18.30, alla celebrazione eucaristica, presieduta dal presule della diocesi cassanese.

Mons. Savino iniziava il suo ministero episcopale, il 31 maggio 2015. Il 28 febbraio dello stesso anno veniva eletto da Papa Francesco vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio. Attualmente è vice presidente della Cei per il Sud. Nel settimo anniversario della presa di possesso canonico della porzione della Chiesa particolare che è in Cassano All’Jonio, la diocesi sin d’ora, “con grande gioia e profonda gratitudine, eleva al Signore e il ringraziamento per aver donato, attraverso la volontà del Santo Padre Papa Francesco, un pastore vigile, premuroso, accogliente, che ogni giorno si spende per il popolo santo di Dio”. “Tutta la sua l’azione pastorale è racchiusa nel motto stemma episcopale: ‘Charitas Christi urget nos’, con lo sguardo sempre rivolto alle fragilità, alle persone impoverite, alle attese della povera gente e aperto al dialogo senza escludere nessuno”.