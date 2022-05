Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “8 milioni di sfollati interni. Situazione umanitaria in peggioramento”

“Sono più di 8 milioni le persone attualmente sfollate internamente in Ucraina, il 63%. sono donne”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia, sottolineando che “il 52% delle famiglie sfollate denunciano almeno un figlio di età compresa tra 5 e 17 anni e il 22% dichiara di avere un figlio di età inferiore di 5”. “Non bisogna abbassare la guardia sulla situazione umanitaria del Paese che è davvero preoccupante e che – evidenzia il portavoce di Unicef Italia – tende a peggiorare di ora in ora mentre altri bambini continuano a essere uccisi e feriti, le scuole ad essere distrutte e gli ospedali ad essere colpiti. Bisogna tenere alta l’attenzione sul dramma umanitario di questo popolo oppure anche l’Ucraina rischierà di andarsi a sedere accanto alle tante emergenze dimenticate del pianeta”. “Non possiamo permetterlo, non possiamo ancora una volta assuefarci a tutto questo dolore”, conclude Iacomini.